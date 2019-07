Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufgefahren - zwei Verletzte

Gera (ots)

Kleinfalke: Gestern Nachmittag (24.07.2019), gegen 14:22 Uhr befuhren ein Pkw Opel (Fahrer 57) und ein Smart (Fahrerin 72) nacheinander die Landstraße von Pohlen in Richtung Gera. In der Folge beabsichtigte der Opelfahrer nach links in Richtung Kleinfalke abzubiegen. Hierzu musste er jedoch aufgrund des Gegenverkehrs zunächst anhalten. Die von hinten ankommende Smart-Fahrerin bemerkte den vor sich stehenden Opelfahrer jedoch zu spät und fuhr scheinbar ungebremst auf diesen auf. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

