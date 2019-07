Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am 23.07.2019, gegen 21:00 Uhr, befuhr eine 50-jährige Ford Fahrerin die Bundesstraße 92 in Richtung Weida. Ca. 100m vor der Einmündung In der Haardt verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen des angrenzenden Waldstückes. Durch den Unfall wurden die Fahrerin sowie die beiden Insassen im Alter von 25 und 51 Jahren schwer verletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war bis circa 23:35 Uhr voll gesperrt. Die PI Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

