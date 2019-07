LPI-G: Verfolgungsfahrt endet mit Anzeige

Landespolizeiinspektion Gera

Heute Mittag (23.07.2019), gegen 11:00 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte den auf der Landstraße von Gera in Richtung Bocka befindlichen Fahrer eines Kleinkraftrades (Simson) zu kontrollieren. Dieser ignorierte die Aufforderung zum Anhalten und gab Gas. Der Fahrer flüchtete nunmehr über mehrere Ortsverbindungsstraße bzw. Kreisstraßen bis er schließlich in Burkersdorf (Landkreis Greiz) aufgrund eines Bremsvorganges zu Fall kam, so dass er kontrolliert werden konnte. Während seiner Flucht fuhr der junge Mann mit überhöhter Geschwindigkeit, nutzte hierbei zum Teil die Gegenfahrbahn und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. Bei der Kontrolle des 17-jährigen Fahrers stellte sich schließlich heraus, dass nicht nur die Simson getunt war, sondern der Fahrer auch noch eine kleine Menge Drogen mit sich führte. Das Gefährt, die Drogen als auch der Führerschein des Fahrers wurden schließlich sichergestellt - ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei Gera sucht in diesem Zusammenhang Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, welche aufgrund der Fahrweise des 17-Jährigen gefährdet oder gar geschädigt worden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden. (RK)

