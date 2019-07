Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Forstamt

Altenburg (ots)

Nobitz: Im Zeitraum vom 19.07. - 20.07.2019 drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Räume der Außenstelle des Forstamtes Weida in Wilchwitz ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschießend entwendeten sie den zum Forstamt gehörigen Pkw Opel samt aufgefundenen Fahrzeugschlüsseln und entkamen unerkannt. Am heutigen Tag (23.07.2019) konnte der gestohlene Pkw in Altenburg wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei von Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Dieser werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (LPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) an hiesige Polizei zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell