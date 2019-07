Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diesel gestohlen

Gera (ots)

Korbußen: In der Zeit von 19.07.2019 - 22.07.2019 machten sich Unbekannte an einem in der Mittelstraße abgestellten Bagger bzw. einer Planierraupe zu schaffen. Der oder die Täter zapften hierbei circa 400 Liter Diesel von beiden Fahrzeugen ab und entkamen unerkannt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, zu melden. (RK)

