Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Im Streit verletzt

Gera (ots)

Gestern Abend (22.07.2019), gegen 21:40 Uhr gerieten ein 35-Jähriger (syrisch) und ein 19-Jähriger (afghanisch) nach vorangegangener verbaler Streitigkeit im Bereich des Johannisplatzes nunmehr körperlich aneinander. Hierbei wurde seitens des 35-Jährigen zudem eine abgebrochene Bierflasche eingesetzt, mit welcher der 19-Jährige verletzt wurde und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen 35-Jährigen konnte dieser im Nachgang ebenfalls mit Schnittverletzungen angetroffen werden. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden seitens der Polizei Gera aufgenommen. (KR)

