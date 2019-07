Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Transporter und Fahrrad

Gera (ots)

Kurz vor 06:00 Uhr heute Morgen kam es in der Dornaer Straße zum Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Radfahrer, als beide nacheinander die Dornaer Straße befuhren. Als der Transporterfahrer den Radler überholen wollte, kam es zur seitlichen Berührung, so dass der Radfahrer leicht verletzt wurde. Dieser wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen.(KR)

