Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörung endet mit Anzeige

Altenburg (ots)

Schmölln: Samstagnacht (20.07.2019, gegen 01:35 Uhr) meldete sich ein Zeuge bei der Altenburger Polizei und bat um Hilfe. Zuvor sprach er eine sich in der Sömmeritzer Straße befindliche Personengruppe an und fordere diese auf, die nächtliche Ruhe nicht mehr zu stören. Daraufhin wurde ihm aus der Gruppe heraus der "Hitlergruß" gezeigt. Die hinzugerufenen Beamten trafen die 6-köpfige Personengruppe an und kontrollierten sie in der Folge. Ein 23-Jährige leistete hierbei aktiv Widerstand und versuchte gegen die Polizeibeamten vorzugehen. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die anderen fünf Personen erhielten einen Platzverweis, welchem sie auch nachkamen. (KR)

