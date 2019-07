Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter bricht in Kirche ein

Altenburg (ots)

In der Brüdergasse drang in der Zeit von Samstag (20.07.2019) zu Sonntag (21.07.2019) ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die dortige Kirche ein und verursachte dabei Sachschaden. Sein scheinbar anvisiertes Ziel, die Box der Kollekte aufzubrechen, misslang glücklicherweise, so dass der Täter ohne Beute unerkannt flüchtete. Die Polizei Altenburg hat nunmehr die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter, als auch zum Geschehen selbst geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die Polizei Altenburg zu wenden. (KR)

