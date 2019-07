Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Leichtkraftradfahrer in Pohlitz

Greiz (ots)

Am Samstagabend (20.07.2019, gegen 19:10 Uhr) entschlossen sich Polizeibeamte, den Fahrer (22) eines Leichtkraftrades (Honda) im Heinrich-Mann-Ring einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als der Fahrer dies bemerkte, gab er Gas und setzte seine Fahrt durch das Stadtgebiet Pohlitz in verkehrsgefährdender Art und Weise fort. Über einen längeren Zeitraum ignorierte der Fahrer das Anhaltesignal und versuchte zu entkommen. Als er schließlich vom Goetheplatz in Richtung Clara-Zetkin-Straße nunmehr auf dem Gehweg fuhr, endete seine Fahrt. Aufgrund des starken Bewuchses war ihm scheinbar bewusst, dass er an dortiger Stelle nicht vorbeikam, so dass er beim Wendemanöver an einer Böschung stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß und der Halter des Krades einer Fahrt nicht zugestimmt hatte. Gegen den 22-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

