Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Pkw-Einbrüchen

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu drei Pkw-Einbrüchen hat seit dem Sonntag die Geraer Kriminalpolizei aufgenommen. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag (20.07.2019) zu Sonntag (21.07.2019) zum Teil gewaltsam Zutritt zu geparkten Fahrzeugen (Skoda, Mercedes Springer, Toyota) und entwendeten darauf diverse Gegenstände wie Schlüssel, Dokumente und Geldbörsen. Die Fahrzeuge befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Salzstraße, der Geschwister-Scholl-Straße sowie in der Tiefgarage in der Franz-Petrich-Straße. Ob alle drei Pkw-Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Hierbei sucht die Kriminalpolizei Gera Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (RK)

