Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mazda gestohlen

Gera (ots)

Ein in der Kurt-Keicher-Straße abgestellter Pkw Mazda war in der Zeit vom 17.07.2019 - 19.07.2019 offenbar Ziel unbekannter Täter. Diese stahlen den schwarzen Wagen und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht in nunmehr Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnlichen Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommene? Können Sie Hinweise zu dem oder den Täter bzw. zum Verbleib des gestohlenen Mazdas mit Geraer Kennzeichen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (KR)

