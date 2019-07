Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Reichsstraße

Gera (ots)

Am Sonntag (21.07.2019), gegen 14:15 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei in der Reichsstraße zum Einsatz. Dort kam es zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil einer 35-Jährigen (syrisch) und einem 8-Jährigen (syrisch). Diese wurden nach derzeitigen Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache von einer 32-Jährigen (deutsch) körperlich angegriffen und dabei leicht verletzt. Im Anschluss der Tat entfernte sich die 32-Jährige, konnte jedoch im Nachgang jedoch ausfindig gemacht werden. Gegen diese wurde nunmehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitete. Die beiden Geschädigten wurden mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell