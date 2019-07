Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Schwarzburgstraße

Gera (ots)

Samstagabend (20.07.2019), gegen 23:20 Uhr, rückten Polizeibeamte in die Schwarzburgstraße aus. Hier kam es in einer Wohnung nach einem gemeinsamen Alkoholkonsum zwischen zwei Männern (34, 40, deutsch) zur körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 40-Jährige leicht verletzt wurde. Als die Polizeibeamten den mit über 2,6 Promille alkoholisierten und äußerst aggressiven 34-Jährigen aus der Wohnung verweisen wollten, leistete dieser enormen Widerstand. Dieser konnte schließlich gebrochen und der Mann in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

