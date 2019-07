Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Morgendlicher Einsatz in Lokalität

Gera (ots)

Sonntagmorgen (21.07.2019), kurz vor 06:00 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in einer Lokalität in der Heinrichsstraße zum Einsatz, da es dort zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Vor Ort konnten im Zuge der Ermittlungen vier Tatverdächtige (eritreisch) im Alter zwischen 20 und 26 Jahren ausfindig gemacht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen den Tatverdächtigen sowie weiteren Gästen zu Auseinandersetzung in dessen Zuge mehrere Flaschen geworfen wurden. Hierbei wurden zwei Männer (28, 38, deutsch) leicht verletzt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. (KR)

