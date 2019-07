Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Rollers

Altenburg (ots)

Am 19.07.2019 musste eine 29 Jährige aus Altenburg feststellen, dass in der vorherigen Nacht unbekannte Täter ihren Roller samt Helm aus dem Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Straße "Hinter der Waage" entwendet hatten.(AG)

