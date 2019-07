Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht - Täter erkennt sein Fehlverhalten

Trebanz (ots)

Am Freitsgnachmittag ereignete sich in der Ortslage Trebanz, Am Bahnhof ein Verkehrsunfall, wobei ein VW Polo einer 67 Jährigen beschädigt wurde. Der 58 jährige Unfallverursacher eines VW Caddy bemerkte den Unfall und meldete sich später selbst reumütig bei der Polizei, welche bereits ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen hatten.(AG)

