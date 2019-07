Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeuge am Haselbacher See verbotswidrig festgestellt.

Wintersdorf (ots)

Während einer Kontrolle am Haselbacher See am Sonntagmorgen musste festgestellt werden, dass gleich mehrere Verkehrsteilnehmer verbotswidrig mit ihren Fahrzeugen die Waldwege ohne Erlaubnis befahren hatten und am See nächtigten. Ein Pärchen hatte dabei u.a. auch ein offenes Feuer im Wald entfacht.(AG)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell