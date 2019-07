Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019 wurde der Polizeiinspektion durch einen 36 Jährigen aus dem Hausweg in Altenburg bekannt gegeben, dass bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Fahrradkeller des Mehrfamilienhauses eingedrungen sind und ein Fahrrad der Marke Canondale entwendeten. Als Tatzeitraum wird der 19.07.2019; 12:00 - 20.07.2019; 07:00 Uhr benannt.(AG)

