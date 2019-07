Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken am Straßenverkehr teilgenommen

Goldschau (ots)

In der Ortslage Goldschau wurde am Samstagabend ein 20 jähriger BMW Fahrer gestoppt, welcher von einer Feierlichkeit kam und diese zu feucht - fröhlich genoss um noch am Straßenverkehr teilzunehmen. Seinen Führerschein musste er den Beamten überlassen, nachdem eine Atemalkoholprüfung einen Wert von 1,39 Promille ergab und er zur Blutprobenentnahme gebeten wurde.(AG)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell