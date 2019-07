Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand im Park der Jugend

Gera (ots)

Am Freitag bestreiften Polizeibeamte zum wiederholten Male den Park der Jugend an der Heinrichstraße in Gera, in dem es in jüngster Vergangenheit schon häufig zu Straftaten, Ruhestörungen und Vermüllungen, insbesondere in den Abend- und Nachtzeiten, kam. Dabei stießen sie auf eine Gruppe lärmender alkoholisierter Personen, in der sich auch ein 21-jähriger Iraker befand. Die Gruppe wurde zur Ruhe ermahnt und des Parks verwiesen. Der Iraker kam der mehrfachen Aufforderung nicht nach und wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Dabei setzte er sich zur Wehr und verletzte einen Beamten leicht durch einen Fußtritt. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gefertigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Die restliche Nacht verbrachte er in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell