Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Pkw Citroen

Greiz (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019 gegen 23:30 Uhr besprühten derzeit noch unbekannte Täter in der Kermannstraße 35 in Greiz einen Pkw Citroen mit schwarzer Farbe. Ein Zeuge sah drei Jugendliche davonlaufen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpdg@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell