Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Audi-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterweg

Greiz (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019, gegen 20:30 Uhr wurde in der Göltzschtalstraße in Greiz ein 33-jähriger Fahrer eines Pkws Audi A3 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv. Wie sich vor Ort herausstellte war er zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und fertigten die entsprechenden Anzeigen. (TA)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell