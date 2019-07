Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern Nachmittag (18.07.2019), gegen 14:15 Uhr kam es in Zeulenroda, im Bereich der Kirchstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Audi und einem Motorrad Honda. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 35-Jährige Pkw-Führerin die Kirchstraße in der Absicht, nach links in den Windmühlenweg abzubiegen. Hierbei bemerkte sie scheinbar den entgegenkommenden Kradfahrer (39) zu spät, so dass es zur Kollision kam. Der 39-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, die Honda musste abgeschleppt werden. Der Bereich der Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei Greiz hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

