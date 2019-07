Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuer im hohlen Obstbaum

Gera (ots)

Gestern Abend (18.07.2019), gegen 21:20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, das ein Feuer in einem hohlen Obstbaum in der Straße der Jugend entfacht ist. Aus noch ungeklärter Ursache kam es hier zum Brandausbruch in dem auf einer alten Streuobstwiese befindlichen hohlen Obstbaum. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden seitens der Geraer Polizei aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell