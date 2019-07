Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unterschriften - und Spendensammler unterwegs

Gera (ots)

Gera: Weil sich gestern Vormittag (18.07.2019) mehrere vermeidliche Spendensammler auf verschiedenen Supermarktparkplätzen in Gera aufhielten, informierten Zeugen die Polizei. Die Sammler würden hierbei gezielt Passanten ansprechen und dieser zur Leistung einer Unterschrift sowie einer Spendenübergabe auffordern. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die unbekannten Spendensammler mit einem Fahrzeug.

Die Polizei möchte erneut darauf hinweisen, dass in letzter Zeit vermehrt illegale Spendensammler auf öffentlichen Parkplätzen agierten. In der Regel können diese keine Spendenerlaubnis vorweisen bzw. flüchten bei Eintreffen der Polizei. Daher möchte Sie die Polizei sensibilisieren: Überreichen Sie mit ausreichend Bedacht Ihre Spenden an mögliche Sammler, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und unterschreiben Sie nicht arglos auf Ihnen vorgelegten Unterschriftenlisten. (KR)

