Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Lederhose

Gera (ots)

Lederhose: Weil gestern Mittag (18.07.2019, gegen 12:50 Uhr) Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Hauptstraße gemeldet wurde, kamen Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass angebranntes Essen auf dem Herd in einer Gastlichkeit die Rauchentwicklung verursachte. Durch Mitarbeiter der Wirtschaft löschten selbstständig, so dass ein Einschreiten der Feuerwehr nicht mehr notwendig war. Auch Personen wurden nicht verletzt. (KR)

