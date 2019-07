Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Gera (ots)

Ronneburg: Heute Nacht (18.07.019), gegen 03:05 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein ehemaliges Geschäftshaus in Grobsdorf und in der Folge zu der im Haus befindlichen Wohnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde seitens des Täters nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie zum genannten Tatzeitraum auffällige Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (RK)

