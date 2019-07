Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Barlachstraße

Altenburg (ots)

Weil der Rettungsleitstelle gestern Nachmittag (16.07.2019, gegen 13:50 Uhr) Rauchentwicklung auf dem Balkon einer Wohnung in der Barlachstraße gemeldet wurde, rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Vor Ort konnte der betreffende Balkon ausfindig gemacht werden. Offenbar warf der 50-jährige Mieter der Wohnung eine noch brennende Zigarette auf den mit Unrat gefüllten Balkon, so dass dieser in der Folge in Brand geriet und den Feuermelder auslöste. Durch die Feuerwehr konnte der Brand glücklicherweise gelöscht und der Wohnungsmieter vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen gegen den 50-Jährigen wurden eingeleitet. (KR)

