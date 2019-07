Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagenbrand in Paitzdorf

Greiz (ots)

Paitzdorf: Gestern gegen 11:00 Uhr meldete der 39-Jährige Geschädigte der Polizei, dass er in den Morgenstunden (gegen 06:30 Uhr) Rauch aus seiner geschlossenen Garage/Werkstatt bemerkte. In der Folge wurde der Brand durch den Garagenbesitzer selbstständig gelöscht, so dass ein Einsatz der Feuerwehr nicht von Nöten war. Aufgrund des Brandes wurden mehrere in der Garage befindliche Möbel in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ursache der Brandentstehung ist derzeit nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) entgegen. (RK)

