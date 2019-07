Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand auf Balkon

Gera (ots)

Am Dienstag (16.07.2019), gegen 03:15 Uhr kam die Polizei aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung bzw. eines beginnenden Balkonbrandes in der Karl-Matthes-Straße zum Einsatz. Zwei Männer verursachten hierbei den Brand, wobei sie einen auf dem Balkon befindlichen Gegenstand entzündeten und anschließend flüchteten. Der Brand konnte glücklicherweise schnell durch den Wohnungsinhaber gelöscht werden, so dass ein Ausbreiten verhindert wurde. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Durch die hinzugerufene Polizei wurden die beiden Männer (21, 27, deutsch) im Zuge der eingeleitet Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen. Im Rahmen der weitergeführten Ermittlungen durch die KPI Gera räumte einer der Tatverdächtigen die Tat ein. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an. (KR)

