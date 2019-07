Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In leerstehendes Haus eingebrochen

Altenburg (ots)

Am 15.07.2019 wurde festgestellt, dass Unbekannte gewaltsam in ein leerstehendes Wohnhaus in der Alten Poststraße eingebrachen. Dabei wurden zudem die Innentüren gewaltsam geöffnet und das Haus durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710, entgegen.

