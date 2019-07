Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Feuerlöscher geleert und entwendet

Altenburg (ots)

Erneut trieben Unbekannte in der Tiefgarage des "Goldenen Pfluges" ihr Unwesen, in dem sie am 15.07.2019 zwei Feuerlöscher betätigt und diese entleerten. Zudem stahlen die Täter einen dritten Feuerlöscher und entkamen unerkannt. Die PI Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die hiesiger Polizeidienststelle zu wenden.

