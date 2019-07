Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Mehrere Polizeibeamte kamen am Sonntagmorgen (14.07.2019), gegen 05:30 Uhr in der Karl-Marx-Allee zum Einsatz. Zeugen berichteten, wie sich ein bislang unbekannter Mann an der Nebeneingangstür des Mehrfamilienhauses, offenbar in der Absicht, in dieses einzubrechen zu schaffen machte. In diesem Zusammenhang wurde eine Scheibe beschädigt. Als der Unbekannte von einem Anwohner angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Tierpark / Radrennbahn. Trotz eingeleiteter Fahndung nach dem Flüchtigen konnte dieser nicht gestellt werden. Die Polizei bittet nunmehr Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall bzw. dem Unbekannte geben können, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zuwenden. Beschreibung des Unbekannten: Männlich, circa 170 cm, circa 20 bis 30 Jahre, schlanke Figur, bekleidet mit Jeanshose und Jeansjacke sowie einem Basecap (Jeansstoff). (KR)

