Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwehreinsatz in Otto-Rothe-Straße

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (15.07.2019), gegen 15:30 Uhr kamen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Otto-Rothe-Straße zum Einsatz. In der Wohnung eines 49-Jährigen war Essen angebrannt, so dass es zur starken Rauchentwicklung kam. Der Wohnungsinhaber wurde hierbei leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenquelle und lüftete die Wohnung. Diese war im Anschluss wieder uneingeschränkt nutzbar. (KR)

