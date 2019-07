Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit endet mit Anzeige

Gera (ots)

Zwei Männer (30, 48, syrisch) gerieten gestern Abend (15.07.2019, gegen 20:50 Uhr) im Bereich des Kornmarktes verbal in Streit. In dessen Folge beschädigte der 30-Jährige eine Scheibe im Mehrfamilienhaus sowie den Pkw seines Kontrahenten, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Kurze Zeit später (gegen 22:20 Uhr) kamen die Beamten erneut beim Mehrfamilienhaus am Kornmarkt zu Einsatz, da der 30-Jährige nunmehr mehrere Anwohner belästigte. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell