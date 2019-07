Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Parfüm nicht bezahlt

Gera (ots)

Mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls muss seit gestern (15.07.2019) ein 40-jähriger Mann rechnen. Dieser befand sich gegen 10:15 Uhr in einem Supermarkt An der Beerweinschänke, als er an der Kasse mehrere Lebensmittel bezahlte, jedoch nicht das ebenfalls aus dem Regal genommene Parfüm. Der 40-Jährige aus Bulgarien konnte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung sowie der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten seinen Weg fortsetzten. (KR)

