Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat gestellt

Altenburg (ots)

Am 14.07.2019, gegen 08:05 Uhr brach ein 30-jähriger Mann gewaltsam in ein leerstehendes Wohnhaus in der Kreuzstraße ein. Dabei wurde er von Zeugen beobachte, welche die Polizei informierten. Der 30-Jährige wurde im Haus gestellt und vorläufig festgenommen. Auf Grund eines vorliegenden Haftbefehls wurde er in die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell