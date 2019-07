Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Altenburg (ots)

Gößnitz: Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem beteiligten Radfahrer kam es am 14.07.2019, gegen 19:35 Uhr in der Schmöllner Straße. Ein 82-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Fahrradweg und kollidierte mit dem Bordstein des angrenzenden Fußweges. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Polizei Altenburg aufgenommen. (KR)

