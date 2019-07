Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller und Gartenlauben aufgebrochen

Altenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kamen Polizeibeamte mehrmals aufgrund von Keller- bzw. Gartenlaubeneinbrüchen zum Einsatz.

Meuselwitz: Im Zeitraum vom 12.07. - 13.07.2019 brachen gewaltsam unbekannte Täter in ein Gartenlaube in der Altenburger Straße ein und stahlen einen Flachbildfernseher. Zudem verursachten die Täter diversen Sachschaden.

Altenburg: Im Zeitraum vom 11.07. - 13.07.2019 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube in der Kauerndorfer Allee, stahlen jedoch nicht. Allerdings wurde auch hier Sachschaden verursacht.

Altenburg: Am Freitag, 13.07.2019, stellte ein Bewohner in der Dr. Wilhelm-Külz-Straße fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in sein Kellerabteil eingedrungen sind. Der oder die Täter stahlen bei dem Einbruch zwei Akku-Heckenscheren und entkamen unerkannt.

Die Altenburger Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell