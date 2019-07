Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter nach Einbruch in Wohnhaus gestellt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am 15.07.2019, gegen 00:15 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere Personen in ein leerstehendes Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße eingedrungen sind. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten vier Täter im Alter zwischen 16 und 17 Jahren festgestellt werden, die in dem Haus unter anderem ein Mobiltelefon entwenden wollten. Gegen die vier Personen wird nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

