LPI-G: Festnahme erfolgt - Ergänzungsmeldung zur PM vom 03.07.2019

Gera (ots)

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei Gera zu einem Körperverletzungsdelikt am 01.07.2019 zum Nachteil eines 30-Jährigen (schwerverletzt) konnte ein Täter identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Gegen den 15-jährigen Täter (afghanisch) wurde am 13.07.2019 Haftbefehl erlassen, so dass er in eine Jugendstrafanstalt überführt wurde. Die Ermittlungen werden weitergeführt. Für weiter Presseanfragen wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verwiesen. (KR)

"LPI-G: Zeugen zu körperlichem Angriff gesucht

Gera Am Montag (01.07.2019) hat die Geraer Polizei die Ermittlungen zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil eines 30-Jährigen aufgenommen. Dieser wurde gegen 21:00 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße von bislang unbekannten Personen massiv körperlich angegriffen und schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei den Angreifern um eine Gruppe von 5-10 Jugendlichen ausländischer Herkunft gehandelt haben, welche sich nach dem Angriff in unbekannte Richtung entfernten. Der schwer verletzte 30-Jährige wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sucht nunmehr Zeugen, welche Hinweise zu der Tätergruppe bzw. zum Gesamtvorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, zu melden. (KR)"

