Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aneinandergeraten

Gera (ots)

Am Sonntag (14.07.2019), gegen 05:00 Uhr gerieten 4 Personen in einer Lokalität in der Heinrichstraße aneinander. Hierbei wurde zudem eine Bierflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt. Dieser körperlichen Auseinandersetzung ging eine Verbale voran. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen flüchteten 3 der Agierenden in unbekannte Richtung. Ein vierte Beteiligter (26, afghanisch) wurde vor Ort unverletzt angetroffen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (KR)

