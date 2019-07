Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheunenbrand - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Freitag, 12.07.2019 gegen 22:20 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei im Geraer Ortsteil Collis zum Einsatz. Eine Scheune in welcher Strohballen lagerten war in Brand geraten. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Eine in unmittelbarer Nähe verlaufende Zugstrecke wurde für kurze Zeit gesperrt, sodass es zu Verspätungen und Zugausfällen kam. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden hinein.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Gera aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0365 8234-1465 zu melden. Insbesondere sind Hinweise zu Personenbewegungen im Bereich der Verbindungsstraße nach Kaimberg vor oder unmittelbar nach Brandausbruch von Interesse.

(cm)

