Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Automaten aufgebrochen

Altenburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag zu Samstag haben Unbekannte die Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Schmöllnschen Landstraße aufgebrochen und daraus Münzgeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Da das Gelände der Tankstelle videoüberwacht ist, wertet die Polizei nun die Aufzeichnungen aus, um den Tätern habhaft zu werden.

