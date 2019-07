Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer übermäßig alkoholisiert

Altenburg (ots)

Ein Radfahrer, welcher heute Nacht (12.07.2019) die Kauerndorfer Allee in Altenburg entlang fuhr, geriet gegen 02:45 Uhr ins Visier von Polizeibeamten. Der Radler viel auf, da er ohne Licht und in extremen Schlangenlinien die Straße befuhr. Als er plötzlich stürzte, da auch noch seine Kette von Rad absprang, entschieden sich die Beamten nunmehr zur Verkehrskontrolle. Dabei wurde schnell klar, dass der 42-jährige Radfahrer stark alkoholisiert zu sein schien. Ein Test vor Ort zeigte schließlich über 3 Promille Atemalkohol an. Die Weiterfahrt war somit beendet. Gegen den Mann wurde nunmehr ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell