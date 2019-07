Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 11.07.2019 um 08:10 Uhr in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Nissan befuhr die Bergstraße in Richtung Fr.-Ebert-Straße. An der dortigen Kreuzung missachtet er die Vorfahrt und stößt mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

