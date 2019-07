Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrerin verletzt

Altenburg (ots)

Schmölln: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag (11.07.2019; gegen 14:30 Uhr) in der Bergstraße. Eine 36-jährige Harley-Davidson-Fahrerin befuhr Straße in Richtung R.-Koch-Straße. Dabei bemerkte sie scheinbar zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt hielten und leitet eine Gefahrenbremsung ein. Dabei kam sie jedoch zu Fall und rutschte in einen entgegenkommenden Pkw Mazda. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

