Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Greiz (ots)

Am gestrigen Donnerstag (12.07.2019), gegen 12:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Pkw Renault, der auf einem Parkplatz in der Carolinenstraße abgestellt war. Als die 35-jährige Fahrerin zu ihrem Pkw kam, wurde sie auf einen weinroten Pkw Toyota hingewiesen, dessen Fahrer den Schaden verursacht haben soll. Dieser reagierte nicht auf den Versuch einer Kontaktaufnahme und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

