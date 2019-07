Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Gera (ots)

Gera/B2: Aktuell (11.07.2019; seit 13:40 Uhr) im Einsatz sind Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines Unfalles entlang der B2, Abfahrt Gera-Hermsdorf. Die Unfallaufnahme läuft aktuell noch.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Zuge einer Vorfahrtsverletzung zum Zusammenstoß eines Pkw Honda (Fahrer 50) und eines Motorradfahrers Yamaha (Fahrer 32). In der Folge kam der 32-Jährige zu Fall und verletzte sich. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam zustätzlich ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Verletzte wurde jedoch abschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme ist die Straße in diesem Bereich komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden aufgenommen. (RK)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

